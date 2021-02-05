У Светлакова изменились предпочтения в еде после перенесенного коронавируса

Актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал поклонникам, что после выздоровления от коронавируса ощущает необычные последствия болезни. По его словам, они длятся на протяжении нескольких месяцев.
Напомним, что артист заболел в ноябре прошлого года. Как передает «Телепрограмма», Светлаков чувствует постоянную усталость и депрессивность. Также юмористу постоянно хочется чего-то с резким вкусом.
«Я столько съел в этот период квашенной капусты, майонеза, кетчупа, соленых огурцов, сколько за всю жизнь не съел», — признался актер. Во время болезни он был подключен к аппарату ИВЛ.
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