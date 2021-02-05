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Москва

Комик Сергей Светлаков рассказал о необычных последствиях коронавируса 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
У Светлакова изменились предпочтения в еде после перенесенного коронавируса
Фото: РИА Новости
Актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал поклонникам, что после выздоровления от коронавируса ощущает необычные последствия болезни. По его словам, они длятся на протяжении нескольких месяцев.
Напомним, что артист заболел в ноябре прошлого года. Как передает «Телепрограмма», Светлаков чувствует постоянную усталость и депрессивность. Также юмористу постоянно хочется чего-то с резким вкусом.

«Я столько съел в этот период квашенной капусты, майонеза, кетчупа, соленых огурцов, сколько за всю жизнь не съел», — признался актер. Во время болезни он был подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее сообщалось, что актер Владимир Шевельков вспомнил негативные моменты со съемок «Гардемаринов».
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Шоу-бизнес , Владимир Шевельков , Сергей Светлаков
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