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В США оценили преимущества российской вакцины «Спутник V» 

News.ru 9 минут назад
В США нашли преимущества российской вакцины «Спутник V»
Фото: sputnikvaccine.com
Высокая эффективность в сочетании с отсутствием необходимости поддержания сверхнизкой температуры при хранении и транспортировке являются одними из заметных преимуществ российской вакцины «Спутник V» в сравнении с рядом других препаратов. Об этом заявили специалисты сразу трёх американских университетов в беседе с РИА Новости.
По мнению инфекциониста медцентра при Стэнфордском университете Дина Уинслоу «Спутник V» сыграет важную роль в борьбе с пандемией во всём мире. И хотя, исходя из публикации по итогам третьей фазы испытаний в журнале The Lancet, российская вакцина имеет чуть меньшую эффективность, чем вакцины Pfizer и Moderna (91?6% против 95%), это препарат на основе ДНК, а значит, ему не нужно для хранения сверхнизких температур, как того требуют РНК-вакцины.
Из того, что я прочитал о вакцине, я понимаю, что ее можно хранить при температуре, которую поддерживает обычный холодильник. Это, разумеется, большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре. Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять, — вторит своему коллеге руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета Дэниел Курицкис
В свою очередь, инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур отметил интересный подход российских учёных к созданию вакцины.

Очень интересная технология. Иной подход, нежели был использован в вакцине Johnson & Johnson, в которой также применен аденовирусный вектор, — сказал эксперт.

Дин Уинслоу считает, что для дальнейшего укрепления уверенности в эффективности российской вакцины, ей необходим ряд дополнительных исследований

Я полагаю, следует провести четвертую фазу испытаний, сравнив эффективность «Спутник V» с двумя РНК-вакцинами, — отметил он.

Научный журнал Lancet опубликовaл результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 2 февраля.
В публикации отмечается, что эффeктивность вакцины составила 91,6% на основе анaлиза данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо. На момент достижeния финальной контрольной точки было 78 подтвeрждённых случаев заболевания коронавирусом.
Эффeктивность других вакцин составляет: AstraZeneca — 62,1%, Sinovac — 50,4%, Sinopharm — 79,3%. Кроме того, российская вакцина, применяемая с прививкой AstraZeneca, помогает эффективности её вакцины. Об этом писал NEWS.ru.
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Наука и техника , РИА Новости
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