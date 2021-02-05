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Московский мэр Сергей Собянин не исключил, что основные ограничения в мегаполисе, введенные из-за пандемии COVID-19, могут быть сняты в мае.

По словам главы города, в настоящее время наблюдается «относительно стабильный период положительных изменений». Говоря обо всей стране, Собянин сообщил, что все «будет более или менее нормально к лету».

Как отметил мэр, в настоящее время в Москве пока рано разрешать массовые мероприятия и снимать ограничения для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает РБК.

Ранее глава города сообщил , что более половины москвичей переболели коронавирусом.

Собянин добавил, что жителям столицы, которые уже переболели коронавирусом, спешить делать прививки от инфекции «нет никакого смысла».