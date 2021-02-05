В России утвердили общий образец штамма коронавируса 

Росстандарт утвердил стандартный образец штамма SARS-CoV-2, разработанный Центром имени Гамалеи. Данные о коронавирусном штамме внесены в общую базу Государственной службы стандартных справочных данных. В Минздраве подчеркнули, что это позволит создавать по всей стране более качественные тест-системы для выявления COVID-19, поскольку приведут их все «к одному знаменателю».
«Появление стандарта не только позволит обеспечить неизменно высокое качество диагностики COVID-19 у пациентов, но и сделает более точными результаты исследований по определению эффективности существующих и поиску новых лекарственных препаратов для лечения COVID-19», — рассказали в ведомстве.
Как уточнили в Минздраве, отечественные производители тест-систем «полностью покрывают потребности» российского рынка, а также экспортируют свою продукцию в страны Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока.
«Наличие эталона, которым является стандартный образец, является залогом качества и постоянства результатов диагностики», — отметили в ведомстве.
В Центре имени Гамалеи пояснили, что и до утверждения общего образца российские тест-системы были весьма успешны в выявлении коронавируса. «Но вопросы еще большего повышения точности и достоверности их результатов, непосредственно связанные с эффективностью оказания дальнейшей медицинской помощи, а также конкурентоспособностью российских тест-систем, всегда остаются на повестке дня», — объяснил руководитель референс-центра института Владимир Гущин.
Ранее немецкая газета Die Welt назвала «Спутник V» крупнейшим прорывом России за 64 года, сравнив успех российских ученых с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По мнению автора статьи, результативность вакцины показывает, что РФ — не «Верхняя Вольта с ядерными ракетами», а ее широкое использование по всему миру придаст России престиж в международных отношениях, указал журналист.
Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что в российские регионы к июню планируется поставить около 70 миллионов доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». По словам Мантурова, в январе должно быть выпущено не менее семи миллионов доз вакцины, в феврале — 11 миллионов, в марте — 15 миллионов.