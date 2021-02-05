Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В России утвердили общий образец штамма коронавируса 

Daily Storm 1 час назад
В России утвердили общий образец штамма коронавируса
Фото: Daily Storm
Росстандарт утвердил стандартный образец штамма SARS-CoV-2, разработанный Центром имени Гамалеи. Данные о коронавирусном штамме внесены в общую базу Государственной службы стандартных справочных данных. В Минздраве подчеркнули, что это позволит создавать по всей стране более качественные тест-системы для выявления COVID-19, поскольку приведут их все «к одному знаменателю».

«Появление стандарта не только позволит обеспечить неизменно высокое качество диагностики COVID-19 у пациентов, но и сделает более точными результаты исследований по определению эффективности существующих и поиску новых лекарственных препаратов для лечения COVID-19», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Минздраве, отечественные производители тест-систем «полностью покрывают потребности» российского рынка, а также экспортируют свою продукцию в страны Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока.

«Наличие эталона, которым является стандартный образец, является залогом качества и постоянства результатов диагностики», — отметили в ведомстве.

В Центре имени Гамалеи пояснили, что и до утверждения общего образца российские тест-системы были весьма успешны в выявлении коронавируса. «Но вопросы еще большего повышения точности и достоверности их результатов, непосредственно связанные с эффективностью оказания дальнейшей медицинской помощи, а также конкурентоспособностью российских тест-систем, всегда остаются на повестке дня», — объяснил руководитель референс-центра института Владимир Гущин.
Ранее немецкая газета Die Welt назвала «Спутник V» крупнейшим прорывом России за 64 года, сравнив успех российских ученых с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По мнению автора статьи, результативность вакцины показывает, что РФ — не «Верхняя Вольта с ядерными ракетами», а ее широкое использование по всему миру придаст России престиж в международных отношениях, указал журналист.
Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что в российские регионы к июню планируется поставить около 70 миллионов доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». По словам Мантурова, в январе должно быть выпущено не менее семи миллионов доз вакцины, в феврале — 11 миллионов, в марте — 15 миллионов.
Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
Daily Storm: последние новости
Эксперт назвал причины невосприимчивости некоторых людей к COVID-19 Эксперт назвал причины невосприимчивости некоторых людей к COVID-19 Горбачев поддержал выдвижение создателей «Спутника V» на Нобелевскую премию Горбачев поддержал выдвижение создателей «Спутника V» на Нобелевскую премию «Если его накажут — это ужасно»: Сванидзе не увидел «реабилитации нацизма» в словах Невзорова о Космодемьянской «Если его накажут — это ужасно»: Сванидзе не увидел «реабилитации нацизма» в словах Невзорова о Космодемьянской
Комментарии
Наука , Наука и техника , Владимир Гущин , Денис Мантуров , Минпромторг , Минздрав РФ , Die Welt
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Горящий Rolls Royce в российском городе попал на видео
00:49
Горящий Rolls Royce в российском городе попал на видео
Происшествия Пожары
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем
00:20
Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем
Происшествия
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
Школьницы с остервенением избили продавца «Пятерочки»
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца «Пятерочки»
Происшествия
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
00:47
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
Армия
Видео десантирования из Ил-76 под Костромой
01:17
Видео десантирования из Ил-76 под Костромой
Армия
Видео протестов во Франции против карантинных мер
00:21
Видео протестов во Франции против карантинных мер
В мире
Видео спасения сноубордиста, упавшего в ущелье
00:33
Видео спасения сноубордиста, упавшего в ущелье
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение