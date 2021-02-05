В России утвердили общий образец штамма коронавируса 

«Появление стандарта не только позволит обеспечить неизменно высокое качество диагностики COVID-19 у пациентов, но и сделает более точными результаты исследований по определению эффективности существующих и поиску новых лекарственных препаратов для лечения COVID-19», — рассказали в ведомстве.