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Москва

В России пресекли продажу фальшивых «ковидных» справок 

Павел Тиунов 58 минут назад
В России пресекли продажу фальшивых «ковидных» справок
Фото: ТАСС
Правоохранители задержали трех человек, которые продавали пассажирам, вылетающим за рубеж, фальшивые справки с отрицательными результатами на предмет наличия коронавируса, сообщает РИА Новости. За почти полгода работы подозреваемые реализовали больше сотни поддельных документов.
По версии следствия, незаконный бизнес организовали два гражданина РФ и один приезжий из ближнего зарубежья. Впервые в аэропорту Толмачево с предложением к пассажирам обзавестись справкой без сдачи анализов они появились в сентябре 2020 года. В феврале 2021-го их задержали.

«Сотрудники транспортной полиции задокументировали более 130 эпизодов их противоправной деятельности», — отметили сибирском управлении МВД на транспорте.

Силовики провели обыск в домах подозреваемых, где нашли неопровержимые доказательства их вины: ноутбук со специальной программой, принтер, печати медорганизаций, фальшивые справки. Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении поддельных документов. Если в суде вина подозреваемых будет установлена, каждому в зависимости от роли в преступной схеме грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что справками об отсутствии коронавируса начали активнее интересоваться работодатели на собеседованиях с потенциальными сотрудниками. Эксперты провели исследование общественного мнения среди руководителей компаний. Так, наличие антител в организме кандидатов является важным обстоятельством для 7% респондентов. 2% проголосовавших заявили, что не для всех вакансий важен иммунитет к «ковиду». При этом абсолютное большинство (83%) не обращает внимание на справки о наличии антител, считая, что профессиональные навыки потенциального сотрудника гораздо ценнее.
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Общество , МВД , РИА Новости
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