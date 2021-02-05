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Гинцбург допускает возможность вакцинации 60% россиян к середине года 

News.ru и ещё 5 3 часа назад
Гинцбург допустил вакцинацию 60% россиян к середине года
Фото: РИА Новости
Добиться вакцинации 60% населения России, что позволит взять под контроль распространение коронавируса в стране, возможно уже к середине текущего года, считает руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

При том уровне производства вакцины, который существует, думаю, что к середине года мы должны достигнуть необходимого уровня в 60% защищённых, — цитирует Гинцбурга ТАСС.

В январе исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в беседе с NEWS.ru заявила, что прогнозы Роспотребнадзора вакцинировать от коронавируса 60% россиян могут быть существенно завышены.
Она привела в пример расчёты экономиста Сергея Алексашенко, согласно которым при объявленной Минздравом цифре в 1 млн привитых в месяц потребуется примерно девять лет на то, чтобы вакцинировать достаточное количество россиян для формирования коллективного иммунитета.
Массовая вакцинация населения в России стартовала 18 января. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в стране нарастят производство вакцин, а руководитель Роспотребнадзора Анна Попова утверждала о готовности в 2021 году привить 60% населения, то есть не менее 88 млн человек.
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Общество , Анна Попова , Светлана Завидова , Александр Гинцбург , Денис Мантуров , Сергей Алексашенко , Минпромторг , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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