Пока вы дома: Россиянам рассказали об открытии границ 

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
В России выросло число заболевших коронавирусом
В России за последние сутки выявили 8855 новых случаев коронавируса. Статистику на 6 июня приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Еще одна страна захотела покинуть ВОЗ
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил ВОЗ в излишней идеологизированности и пригрозил выходом своей страны из Всемирной организации здравоохранения.
Россиянам рассказали об открытии границ
Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Раскрыта опасность второй волны коронавируса
Врач-инфекционист Акихиро Сато назвал почти неизбежной вторую волну нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
ВОЗ сочла маски во время пандемии необязательными
Специалисты из Всемирной организации здравоохранения обновили рекомендации по ношению защитных масок в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Минздрав одобрил еще одно лекарство от коронавируса
Министерство здравоохранения России одобрило еще один препарат для лечения коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства. Речь идет о лекарстве «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»).
В Находке смягчают режим ограничений
С 6 июня в Находкинском городском округе началось постепенное снятие ограничительных мер, введенных ранее в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Собянин допустил «радикальные решения» для Москвы
На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Вам помощь нужна медицинская»: Шнуров ответил Валерии
Валерия, поддержав своего супруга в конфликте со Сергеем Шнуровым, написала в соцсети, что якобы музыкант «уже переобулся» и тоже просит помощи у государства, сообщает РИА Новости.