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Пока вы дома: Россиянам рассказали об открытии границ 

Сергей Василенок 29 минут назад

Путин отдал Мишустину необычное распоряжение

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.

В России выросло число заболевших коронавирусом

В России за последние сутки выявили 8855 новых случаев коронавируса. Статистику на 6 июня приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Еще одна страна захотела покинуть ВОЗ

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил ВОЗ в излишней идеологизированности и пригрозил выходом своей страны из Всемирной организации здравоохранения.

Россиянам рассказали об открытии границ

Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Раскрыта опасность второй волны коронавируса

Врач-инфекционист Акихиро Сато назвал почти неизбежной вторую волну нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

ВОЗ сочла маски во время пандемии необязательными

Специалисты из Всемирной организации здравоохранения обновили рекомендации по ношению защитных масок в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Минздрав одобрил еще одно лекарство от коронавируса

Министерство здравоохранения России одобрило еще один препарат для лечения коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства. Речь идет о лекарстве «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»).

В Находке смягчают режим ограничений

С 6 июня в Находкинском городском округе началось постепенное снятие ограничительных мер, введенных ранее в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Собянин допустил «радикальные решения» для Москвы

АГН «Москва» © Сергей Киселев
На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Вам помощь нужна медицинская»: Шнуров ответил Валерии

Валерия, поддержав своего супруга в конфликте со Сергеем Шнуровым, написала в соцсети, что якобы музыкант «уже переобулся» и тоже просит помощи у государства, сообщает РИА Новости.
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Общество , Видео , Акихиро Сато , Сергей Киселев , Сергей Собянин , Александр Грушко , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Александр Благов , Минздрав РФ , Курчатовский институт , ВОЗ , Правительство РФ , Правительство Москвы , РИА Новости , АГН "Москва" , ИТАР-ТАСС , Reuters
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