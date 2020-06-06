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В Находке смягчен режим по COVID-19, но сохранены санитарные требования 

Российская Газета и ещё 3 8 минут назад
В Находке смягчают режим ограничений
Фото: ТАСС
С 6 июня в Находкинском городском округе началось постепенное снятие ограничительных мер, введенных ранее в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Теперь жителям Находки можно гулять, заниматься физкультурой с дистанцией между занимающимися не менее пяти метров. Однако при этом требуется использование средств защиты органов дыхания.
Можно возобновлять работу предприятиям социально-бытового обслуживания, а также магазинам площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом.
Но введенный ранее из-за обнаруженного в городе очага поражения коронавирусом пропускной режим в Находке сохраняется.
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Общество , Находка
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