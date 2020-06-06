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Грушко: Россия будет идти в сторону открытия границ максимально осторожно 

ТАСС и ещё 3 55 минут назад
Россиянам рассказали об открытии границ
Фото: РИА Новости
Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
"Все страны идут в сторону открытия границ очень аккуратными шагами, совершенно оправданно опасаясь новой вспышки коронавируса, или, как говорят медики, второй волны пандемии, — указал он. — Поэтому здесь надо соблюдать максимальную осторожность. Здоровье наших граждан превыше всего, и я убежден в том, что соответствующие решения, если и когда они будут приниматься, будут абсолютно взвешенными и гарантировать неухудшение, по крайней мере, ситуации в борьбе с коронавирусом".
Грушко констатировал, что ситуация с пандемией пока "слишком подвижная". Комментируя готовность некоторых стран Южной Европы открыть границы для туристов, дипломат подчеркнул, что пока это происходит точечно, только для отдельных стран — соседей.
"Шенгенская зона, если говорить о Евросоюзе, не открыта пока полностью для всех государств, которые в нее входят", — напомнил он.
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Политика , Другое , Александр Грушко , ЕС , ИТАР-ТАСС
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