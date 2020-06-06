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Путин поручил правительству создать базу генетической информации 

ИА Regnum и ещё 16 48 минут назад
Путин отдал Мишустину необычное распоряжение
Фото: ТАСС
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных. Соответствующий указ президента опубликован сегодня, 6 июня, на официальном сайте президента России.
Согласно документу, правительство Российской Федерации при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», должно обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации». Для этой базы необходимо разработать форматы хранения и передачи данных, необходимые поисковые программы и другие программные средства.
С 2021 года из федерального бюджета будут постоянно выделяться средства на создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации».
Правительство должно представить доклад о проделанной работе до 1 октября 2020 года. Затем доклады о работе данного проекта должны будут делаться ежегодно.
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Комментарии 38
Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Александр Благов , Курчатовский институт , Правительство РФ
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