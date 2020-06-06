Путин отдал Мишустину необычное распоряжение

Согласно документу, правительство Российской Федерации при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», должно обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации». Для этой базы необходимо разработать форматы хранения и передачи данных, необходимые поисковые программы и другие программные средства.

С 2021 года из федерального бюджета будут постоянно выделяться средства на создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации».

Правительство должно представить доклад о проделанной работе до 1 октября 2020 года. Затем доклады о работе данного проекта должны будут делаться ежегодно.