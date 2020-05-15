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Путин предложил создать в России базу генетической информации 

Lenta.ru и ещё 44 1 час назад
Путин предложил создать в России базу генетической информации
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ
Президент России Владимир Путин предложил создать в стране Национальную базу генетической информации. Об этом сообщает ТАСС.
С такой инициативно глава государства выступил в ходе совещания по развитию генетических технологий в России. «Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать Национальную базу генетической информации», — заявил он.
Ранее Путин также призвал российские компании вложиться в геномные центры мирового уровня, которые планируется создать в стране в рамках нацпроекта «Наука». По его словам, российский бизнес должен «подключиться к мейнстриму, что называется, к ключевым направлениям развития, используя свои финансовые ресурсы».
Создание как минимум трех центров геномных исследований предусмотрено нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.
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Политика , Владимир Путин
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