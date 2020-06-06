Раскрыта опасность второй волны коронавируса

Врач-инфекционист Акихиро Сато назвал почти неизбежной вторую волну нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что число положительных тестов на заболевание во вторую волну может превышать их количество во время первой.

По его словам, малое количество тестов на антитела к COVID-19 показывает положительный результат. Врач уточнил, что это значит, что около 99% населения «не переболело».

«Таким образом, возможно, что число зараженных при второй волне будет больше, чем при первой», — подчеркнул Сато.

Кроме того, он добавил, что распространение коронавируса будет снижено при наличии антител у 60% населения. Врач заключил, что большую опасность может представлять и то, что системы здравоохранения окажутся неготовыми к приему большого числа новых пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.