Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инфекционист из Японии предупредил о масштабах второй волны COVID-19 

Газета.Ru 48 минут назад
Раскрыта опасность второй волны коронавируса
Фото: Reuters
Врач-инфекционист Акихиро Сато назвал почти неизбежной вторую волну нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что число положительных тестов на заболевание во вторую волну может превышать их количество во время первой.
По его словам, малое количество тестов на антитела к COVID-19 показывает положительный результат. Врач уточнил, что это значит, что около 99% населения «не переболело».
«Таким образом, возможно, что число зараженных при второй волне будет больше, чем при первой», — подчеркнул Сато.
Кроме того, он добавил, что распространение коронавируса будет снижено при наличии антител у 60% населения. Врач заключил, что большую опасность может представлять и то, что системы здравоохранения окажутся неготовыми к приему большого числа новых пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Газета.Ru: последние новости
Трамп назвал экс-главу Пентагона "самым переоцененным генералом" Трамп назвал экс-главу Пентагона "самым переоцененным генералом" В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией Россию не пригласили на торжества в честь годовщины высадки в Нормандии Россию не пригласили на торжества в честь годовщины высадки в Нормандии
Комментарии 69
В мире , Акихиро Сато , ВОЗ , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Шафран рассказала, почему ушла из шоу Соловьёва
Шафран рассказала, почему ушла из шоу Соловьёва
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
00:20
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
Общество
Россия ответила на хамство Госдепа
05:24
Россия ответила на хамство Госдепа
Политика Африка
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
00:16
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
Новости Москвы
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
00:15
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
00:38
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
Армия
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
03:56
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Общество
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение