Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Болсонару пригрозил выводом Бразилии из ВОЗ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 15 2 часа назад
Еще одна страна захотела покинуть ВОЗ
Фото: ТАСС
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил ВОЗ в излишней идеологизированности и пригрозил выходом своей страны из Всемирной организации здравоохранения.
«Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем [этот вариант]. Или в будущем ВОЗ станет работать без идеологической подоплеки, или мы тоже уйдем. Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения», — передает слова Болсонару ТАСС.
Напомним, в конце мая президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. После этого советник Трампа назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая».
Москва обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация. ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ.
В ВОЗ предупредили о последствиях отмены финансирования со стороны США.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Трамп назвал экс-главу Пентагона «самым переоцененным генералом» Трамп назвал экс-главу Пентагона «самым переоцененным генералом» Власти Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией Власти Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией На Украине заявили, что «распад России» произойдет «при нашей жизни» На Украине заявили, что «распад России» произойдет «при нашей жизни»
Комментарии
В мире , Латинская Америка , США , Дональд Трамп , ЕС , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Бразилия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта опасность второй волны коронавируса
Раскрыта опасность второй волны коронавируса
В США разбился самолет: погибла вся семья
В США разбился самолет: погибла вся семья
«Крупная утечка»: Америку обвинили в сокрытии ЧП
«Крупная утечка»: Америку обвинили в сокрытии ЧП
«Меня отдали на растерзание»
«Меня отдали на растерзание»
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
Видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
00:20
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
Общество
Россия ответила на хамство Госдепа
05:24
Россия ответила на хамство Госдепа
Политика Африка
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
00:16
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
Новости Москвы
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
00:15
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
00:38
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
Армия
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
03:56
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Общество
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение