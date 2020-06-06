ВОЗ сочла маски во время пандемии необязательными

Специалисты из Всемирной организации здравоохранения обновили рекомендации по ношению защитных масок в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В ВОЗ посоветовали «надевать маски там, где широко распространена инфекция, а физическое дистанцирование затруднено». Отдельное внимание в организации уделили безопасности людей в возрасте от 60 лет — им стоит внимательнее остальных относиться к защите собственного здоровья. Также масками не стоит пренебрегать и медработникам, вне зависимости от того, контактируют ли они с больными коронавирусом или нет.

Эксперты ВОЗ добавили, что маска должна состоять минимум из трех слоев, а ее ношение не отменяет правила гигиены рук и социальное дистанцирование.