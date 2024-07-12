Президент США Джо Байден страдает от болезни Альцгеймера и деменции, считает академик РАН, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Как он отметил в беседе с KP.RU, у него проблемы с координацией, а мыслительные процессы замедлены.

Байден не может быть объективным к самому себе. У него сегодня большие проблемы — и Альцгеймер, и деменция. Есть нарушения, связанные с координацией. Классическим примером является его падение на трапе. Это как раз говорит о возрастных изменениях, когда человек уже плохо ориентируется в пространстве, — объяснил академик.

Онищенко отметил, что Байден общается со своими коллегами только при помощи шпаргалок. Однако его супруга Джилл оказывает колоссальное влияние на президента. Она выполняет функцию его официального представителя на предвыборных мероприятиях, а также няньки и поводыря.

Джилл, видимо, никак не хочет покинуть Белый дом, поэтому она — главный стимулятор неадекватного упрямства Байдена, — добавил эксперт.



Именно участие в предвыборной гонке удерживает Байдена на плаву, поскольку, если он откажется от участия в ней, через полгода он может стать деградировавшим из-за возраста человеком, заключил Онищенко.

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Президент США Джо Байден в среду, 10 июля, во время публичного выступления перепутал лидеров России и Украины.

На саммите НАТО в Вашингтоне хозяин Белого дома говорил о конфликте на Украине и в какой-то момент заявил, что хотел бы передать слово "президенту, в котором столько же мужества, сколько решимости".

"Дамы и господа, президент Путин", - сказал Байден под слабые аплодисменты шокированной публики.



Затем американский лидер понял, что оговорился, и решительно добавил: "Президент Путин. Я намерен победить президента Путина".

Это не единственная оговорка хозяина Белого дома за последние несколько часов.

Так, во время пресс-конференции в четверг, 11 июля, Байдена спросили, сможет ли вице-президент Камала Харрис победить бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах главы государства в ноябре 2024 года.

"Я бы не выбрал Трампа на пост вице-президента, если бы не считал, что она имеет необходимые качества для должности президента", - ответил Байден.



В Кремле заметили, что весь мир обсуждает оговорки президента США Джо Байдена. Как сообщает РИА Новости, об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что на оговорки обратили внимание во всем мире, и «комментариев здесь быть не может».

«Понятно, что это оговорки. Понятно, что они, наверное, получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в Соединенных Штатах. Но это не наше дело, это внутреннее дело США», — сказал Песков.



Пресс-секретарь также отказался комментировать шансы кандидатов на выборах президента США на победу. Он подчеркнул, что определять их должны американские избиратели.

Профили американских чиновников, слушающих выступление президента США Джо Байдена с его оговорками, должны быть отлиты в медали. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию высокопоставленных официальных лиц США на оговорки президента в ходе пресс-конференции на саммите НАТО.

«Мне кажется, эти профили должны быть отлиты в медали «На здоровье!» первой степени свежести», — написала она, сопроводив пост видео, на котором глава госдепа США Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин и другие американские чиновники слушают выступление Байдена, в ходе которого он совершил оговорку, назвав своего оппонента Дональда Трампа «вице-президентом».



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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у нынешнего американского лидера психическое расстройство и он помешан на своем предшественнике.

"У Джо синдром психического помешательства на Трампе", - написал экс-президент в четверг на своей странице в социальной сети Truth Social.



Таким образом он прокомментировал оговорку Байдена, назвавшего его своим вице-президентом.

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Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал оговорку президента США Джо Байдена о вице-президенте США Камале Харрис. Свою реакцию миллиардер выразил в социальной сети Х.

«Реальность за гранью абсурда», — отметил Маск, прокомментировав видео с реакцией чиновников США на ошибку американского лидера.



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После оговорки президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина президентом Украины, не менее интересной стала реакция украинского лидера Владимира Зеленского, стоявшего рядом. Как рассказала психолог и физиономист Светлана Назоева, первыми эмоциями были удивление и отрицание, однако он быстро взял себя в руки.

— Главным его чувством в этот момент было чувство досады, видимо, от того, что главный его стратегический партнер, тот, от которого по факту зависит выживание и его страны, и самого Зеленского, допускает совсем уж нелепые ошибки, — объяснила Назоева.



Она считает, что, зная о состоянии Байдена, президент Украины оказывается в затруднительном положении, так как не может отказаться от поддержки США, но и не может открыто выразить свое мнение об американском лидере. Поэтому он вынужден соглашаться со всеми действиями и словами Байдена, делая вид, что ничего не происходит.

У Зеленского есть привычка, которую часто замечают специалисты: он касается своего носа. Многие считают, что это означает, что он лжет. Однако физиономист утверждает, что в данном случае этот жест скорее говорит о глубокой досаде. Зеленский пытается скрыть свои истинные эмоции и казаться уважительным по отношению к президенту США. По словам физиономиста, на лице Зеленского на долю секунды промелькнули настоящие эмоции, потому что за последние годы он значительно улучшил свои навыки контроля над своими чувствами, передает Life.ru.

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Оговорки президента США Джо Байдена, допущенные им на саммите НАТО в Вашингтоне, только усилят сомнения демократов в способности главы государства баллотироваться на второй срок. Об этом пишет Bloomberg.

"(Оговорки. – Прим. ред.) только усилят постоянные сомнения членов партии относительно его способности победить Трампа в ноябре и служить еще четыре года, несмотря на недельные усилия по укреплению поддержки", - говорится в сообщении агентства.



До этого сообщалось, что оговорка Байдена на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, когда он перепутал украинского лидера Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, вызвала большее внимание, чем сама речь американского президента на мероприятии.

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Американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru заявил, что Джо Байдена, баллотирующегося на второй срок, на выборах может заменить вице-президент США Камала Харрис. Такой виток, по его словам, может произойти в случае какого-то «серьезного давления». Однако, как заметил эксперт, она является еще более слабым кандидатом.

Байден будет пытаться дотерпеть до партийного съезда в августе. Если дотерпит, тогда у него все нормально. Если будет какое-то прям очень серьезное давление, то я теоретически предполагаю, что, может быть, его все-таки заменят, но единственный кандидат, который потенциально может заменить Байдена, это Камала Харрис, поэтому другого варианта здесь просто не будет и не просматривается, — отметил Дудаков.



Американист утверждает, что в Демократической партии усилили давление на Байдена. Причиной, по его мнению, стали ухудшение когнитивных способностей президента и его низкие рейтинги. Политсила также обеспокоена тем, что Байден может проиграть своему главному оппоненту Дональду Трампу.

Но при этом, конечно, на стороне Байдена играет тот факт, что у всех недовольных его выдвижением на второй срок нет единого какого-то компромиссного кандидата, которого можно было толкать вместо него. Кто-то предлагает Камалу Харрис. Но у нее рейтинги еще ниже, чем у Байдена, и она еще более слабый кандидат. А другие варианты — Гэвин Ньюсом, Гретхен Уитмер — на мой взгляд, на текущий момент не стоит воспринимать всерьез, — отметил эксперт.



Дудаков также считает, что демократы не могут поменять Байдена на другого кандидата, поскольку в партии уже прошли праймериз. Политсила столкнется с большими проблемами, если захочет зарегистрировать другого представителя на выборах, заключил он.

Ранее Байден заявил, что откажется от участия в предвыборной гонке лишь в одном случае, если Бог скажет ему это сделать. Он утверждает, что руководство фракций Демократической партии в обеих палатах Конгресса США убеждает его не выходить из предвыборной гонки.