Физиономист Назоева проанализировала реакцию Зеленского на оговорку Байдена

После оговорки президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина президентом Украины, не менее интересной стала реакция украинского лидера Владимира Зеленского, стоявшего рядом. Как рассказала психолог и физиономист Светлана Назоева, первыми эмоциями были удивление и отрицание, однако он быстро взял себя в руки.

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— Главным его чувством в этот момент было чувство досады, видимо, от того, что главный его стратегический партнер, тот, от которого по факту зависит выживание и его страны, и самого Зеленского, допускает совсем уж нелепые ошибки, — объяснила Назоева.

Она считает, что, зная о состоянии Байдена, президент Украины оказывается в затруднительном положении, так как не может отказаться от поддержки США, но и не может открыто выразить свое мнение об американском лидере. Поэтому он вынужден соглашаться со всеми действиями и словами Байдена, делая вид, что ничего не происходит.

У Зеленского есть привычка, которую часто замечают специалисты: он касается своего носа. Многие считают, что это означает, что он лжет. Однако физиономист утверждает, что в данном случае этот жест скорее говорит о глубокой досаде. Зеленский пытается скрыть свои истинные эмоции и казаться уважительным по отношению к президенту США. По словам физиономиста, на лице Зеленского на долю секунды промелькнули настоящие эмоции, потому что за последние годы он значительно улучшил свои навыки контроля над своими чувствами, передает Life.ru.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила насчет оговорки главы США Джо Байдена, который во время саммита НАТО ошибся и предоставил слово президенту России Владимиру Путину вместо президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, «российское вмешательство в американские выборы» уже невозможно скрыть — налицо пророссийский кандидат.