Онищенко поставил диагноз Байдену

Президент США Джо Байден страдает от болезни Альцгеймера и деменции, считает академик РАН, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Как он отметил в беседе с KP.RU, у него проблемы с координацией, а мыслительные процессы замедлены.

Байден не может быть объективным к самому себе. У него сегодня большие проблемы — и Альцгеймер, и деменция. Есть нарушения, связанные с координацией. Классическим примером является его падение на трапе. Это как раз говорит о возрастных изменениях, когда человек уже плохо ориентируется в пространстве, — объяснил академик.

Онищенко отметил, что Байден общается со своими коллегами только при помощи шпаргалок. Однако его супруга Джилл оказывает колоссальное влияние на президента. Она выполняет функцию его официального представителя на предвыборных мероприятиях, а также няньки и поводыря.

Джилл, видимо, никак не хочет покинуть Белый дом, поэтому она — главный стимулятор неадекватного упрямства Байдена, — добавил эксперт.

Именно участие в предвыборной гонке удерживает Байдена на плаву, поскольку, если он откажется от участия в ней, через полгода он может стать деградировавшим из-за возраста человеком, заключил Онищенко.

Ранее американист Малек Дудаков заявил, что Джо Байдена, баллотирующегося на второй срок, на выборах может заменить вице-президент США Камала Харрис. Такой виток, по его словам, может произойти в случае какого-то «серьезного давления». Однако, как заметил эксперт, она является еще более слабым кандидатом.