Bloomberg: оговорки Байдена усилят сомнения демократов в президентской кампании

Оговорки президента США Джо Байдена, допущенные им на саммите НАТО в Вашингтоне, только усилят сомнения демократов в способности главы государства баллотироваться на второй срок. Об этом пишет Bloomberg. "(Оговорки. – Прим. ред.) только усилят постоянные сомнения членов партии относительно его способности победить Трампа в ноябре и служить еще четыре года, несмотря на недельные усилия по укреплению поддержки", - говорится в сообщении агентства. До этого сообщалось, что оговорка Байдена на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, когда он перепутал украинского лидера Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, вызвала большее внимание, чем сама речь американского президента на мероприятии. На саммите НАТО в Вашингтоне в среду Байден дважды сделал скандальные ошибки. Он назвал Владимира Зеленского "президентом Путиным" и перепутал вице-президента Камалу Харрис с Дональдом Трампом на пресс-конференции.