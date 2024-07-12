Байден на саммите НАТО по ошибке назвал Зеленского Путиным

Президент США Джо Байден в среду, 10 июля, во время публичного выступления перепутал лидеров России и Украины.

На саммите НАТО в Вашингтоне хозяин Белого дома говорил о конфликте на Украине и в какой-то момент заявил, что хотел бы передать слово "президенту, в котором столько же мужества, сколько решимости".

"Дамы и господа, президент Путин", - сказал Байден под слабые аплодисменты шокированной публики.

Затем американский лидер понял, что оговорился, и решительно добавил: "Президент Путин. Я намерен победить президента Путина".

Это не единственная оговорка хозяина Белого дома за последние несколько часов.

Так, во время пресс-конференции в четверг, 11 июля, Байдена спросили, сможет ли вице-президент Камала Харрис победить бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах главы государства в ноябре 2024 года.

"Я бы не выбрал Трампа на пост вице-президента, если бы не считал, что она имеет необходимые качества для должности президента", - ответил Байден.

Фото: REUTERS