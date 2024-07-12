В Кремле заметили, что весь мир обсуждает оговорки президента США Джо Байдена. Как сообщает РИА Новости, об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что на саммите НАТО в Вашингтоне Байден обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. Позднее, на пресс-конференции, он назвал Дональда Трампа вице-президентом.

Песков отметил, что на оговорки обратили внимание во всем мире, и «комментариев здесь быть не может».

«Понятно, что это оговорки. Понятно, что они, наверное, получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в Соединенных Штатах. Но это не наше дело, это внутреннее дело США», — сказал Песков.



Байден оговорился и по ошибке предоставил слово «Путину» вместо Зеленского

Пресс-секретарь также отказался комментировать шансы кандидатов на выборах президента США на победу. Он подчеркнул, что определять их должны американские избиратели.