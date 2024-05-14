Пока вы не уснули: Белоусов о главной задаче СВО и новая должность Поветкина

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Белоусов назвал главную задачу в условиях СВО

Ключевой задачей специальной военной операции (СВО) на Украине является достижение победы с минимальными человеческими потерями. Об этом заявил кандидат на пост главы Минобороны России Андрей Белоусов на пленарном заседании Совета Федерации, где завершаются консультации по его назначению.

"В условиях проведения специальной военной операции ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом. При этом, хочу это специально подчеркнуть, с минимальными человеческими потерями", - сказал Белоусов.

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Колокольцев рассказал, сколько полицейских не хватает в России

Некомплект личного состава МВД в Приморье составляет 25 процентов, в Магадане — 24 процента, а в Туле, которая находится совсем рядом с Москвой, — 23 процента. Об этом рассказал на пленарном заседании Совета Федерации 14 мая, где прошли консультации с кандидатурами на посты министров силового блока, кандидат в главы МВД Владимир Колокольцев.

По его словам, некомплект личного состава в МВД составляет 152 тысячи человек, а один сотрудник фактически работает за четверых.

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Зеленский попросил у Блинкена системы ПВО Patriot для Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у госсекретаря США Энтони Блинкена две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Харькова и области. О встрече политиков сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram.

«Я думаю, что это самая большая проблема. И мы действительно сегодня нуждаемся в двух Patriot для Харькова и Харьковской области», — сказал он.

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ЦБ оспорил передачу акций российского завода государству

Банк России подал апелляционную жалобу на решение о передаче государству акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ), принадлежащих миноритариям, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, жалоба ЦБ РФ, выступающего в этом деле в качестве третьего лица, пока не принята к производству.

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В Кремле оценили возможность лишения Макаревича* звания народного артиста

Советник президента Российской Федерации, экс-депутат Госдумы Елена Ямпольская оценила возможность лишить музыканта Андрея Макаревича* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) звания народного артиста после его высказываний в поддержку Украины. Ее слова приводит издание «Абзац».

Ямпольская отметила, что процедура лишения званий и наград возможна в качестве дополнительной меры наказания, если человек осужден по ряду статей.

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В США взвинтили тарифы на товары из Китая

Президент США Джо Байден обнародовал пакет изменения торговых тарифов на импорт китайской продукции. Пошлины на ввоз ряда товаров взвинтили в четыре раза, сообщает Reuters.

Глава американского государства сохранил введенные его предшественником-республиканцем Дональдом Трампом тарифы, а некоторые увеличил. Меру объяснили «неприемлемыми рисками для экономической безопасности» страны из-за якобы несправедливой политики Китая, наводняющего мировые рынки дешевыми товарами.

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В Кремле объяснили новую должность Патрушева

Официальный представитель Кремля России Дмитрий Песков заявил, что новая должность Николая Патрушева в качестве помощника президента — стратегически огромная отрасль.

По словам Пескова, Патрушев будет заниматься вопросами кораблестроения. «Это будет одной из основных его сфер кураторства, но будут и другие, возможно», — пояснил он.

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Поветкин назначен замгубернатора Вологодской области

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области, объявил врио губернатора Георгий Филимонов.

Поветкин будет курировать патриотическое воспитание детей и молодежи, продвижение здорового образа жизни, а также обеспечивать реализацию нового нацпроекта «Молодежь России».

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Рэпер Vacio получил повестку и уехал из России

© moscowcourts / Telegram

Рэпер Vacio (Николай Васильев) уехал из России в США. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По данным издания, Vacio получил повестку в военкомат 13 мая. После этого артист покинул страну. Подруга певца заявила, что рэпер жаловался ей на притеснения и непонимание. Сама девушка считает это неправдой. Она заявила, что не видела никаких ограничений и притеснений ни с чьей стороны. Приятельница исполнителя назвала его поступок «незрелостью».

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Chery отзывает кроссоверы Tiggo 8 Pro Max в России

© Chery

В текущем месяце китайский автомобильный концерн Chery сообщил об отзывной кампании. Так, согласно официально информации, под неё попал полноразмерный кроссовер Tiggo 8 Pro Max.

Причина отзывной кампании кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max заключается в устранении неисправности системы полного привода. Для этого будет перенастроено программное обеспечение автомобиля. Официальные дилеры бренда Chery в России уже получили инструкции для устранения неисправности в автомобилях Tiggo 8 Pro Max.

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