Зеленский попросил у Блинкена системы ПВО Patriot для Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у госсекретаря США Энтони Блинкена две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Харькова и области. О встрече политиков сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram.

© Lenta.ru

«Я думаю, что это самая большая проблема. И мы действительно сегодня нуждаемся в двух Patriot для Харькова и Харьковской области», — сказал он.

Зеленский также призвал, как можно скорее доставить на Украину новый пакет военной помощи. По его словам, это имеет решающее значение. Кроме того, глава государства назвал самым большим дефицитом средства ПВО.

Ранее в Вооруженных силах Украины заявили, что продолжат терять территории в будущем, если Запад не направит Киеву оружие. Помимо этого, как утверждает украинский военный, командование армии не любить сдавать территории.