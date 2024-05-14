Ключевой задачей специальной военной операции (СВО) на Украине является достижение победы с минимальными человеческими потерями. Об этом заявил кандидат на пост главы Минобороны России Андрей Белоусов на пленарном заседании Совета Федерации, где завершаются консультации по его назначению.

"В условиях проведения специальной военной операции ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом. При этом, хочу это специально подчеркнуть, с минимальными человеческими потерями", - сказал Белоусов.