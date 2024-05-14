Колокольцев рассказал, сколько полицейских не хватает в России

Некомплект личного состава МВД в Приморье составляет 25 процентов, в Магадане — 24 процента, а в Туле, которая находится совсем рядом с Москвой, — 23 процента. Об этом рассказал на пленарном заседании Совета Федерации 14 мая, где прошли консультации с кандидатурами на посты министров силового блока, кандидат в главы МВД Владимир Колокольцев. Парламентская газета

По его словам, некомплект личного состава в МВД составляет 152 тысячи человек, а один сотрудник фактически работает за четверых. Российская газета

«Скажу не что мы делаем, мы делаем все, что можем, я скажу, что мы не можем. Мы не можем напечатать деньги, увеличить зарплату как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел. А ситуация у нас не просто изменилась, она усугубилась», — отметил Колокольцев. Газета.Ru