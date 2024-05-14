В Кремле объяснили новую должность Патрушева

Официальный представитель Кремля России Дмитрий Песков заявил, что новая должность Николая Патрушева в качестве помощника президента — стратегически огромная отрасль. Газета.Ru

По словам Пескова, Патрушев будет заниматься вопросами кораблестроения. «Это будет одной из основных его сфер кураторства, но будут и другие, возможно», — пояснил он. RT на русском

«Огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль», — объяснил Песков. Lenta.ru

Напомним, что во вторник, 14 мая, президент РФ Владимир Путин своим указом назначил бывшего секретаря Совбеза помощником президента. Российская газета