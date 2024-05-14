В Кремле оценили возможность лишения Макаревича* звания народного артиста

Советник президента Российской Федерации, экс-депутат Госдумы Елена Ямпольская оценила возможность лишить музыканта Андрея Макаревича* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) звания народного артиста после его высказываний в поддержку Украины. Ее слова приводит издание «Абзац».

Ямпольская отметила, что процедура лишения званий и наград возможна в качестве дополнительной меры наказания, если человек осужден по ряду статей.

«Наш законопроект расширял перечень этих статей. Нужно дело и судебное решение. Никаких других механизмов лишения званий и наград не существует», — пояснила она.

Представитель Кремля напомнила, что человека могут лишить званий и наград за реабилитацию нацизма (часть 1 статьи 207.3 УК России), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ), публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России (статья 280.1 УК РФ), а также за ряд других правонарушений.

Макаревичу* грозит тюрьма

Ранее стало известно, что музыканта планируется проверить на экстремизм после его высказываний об Украине во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). В ходе беседы Макаревич пожелал победы Украине.