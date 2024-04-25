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Путин объяснил высокую ключевую ставку ЦБ

Центробанк держит ключевую ставку из-за инфляции, иначе инфляция будет двузначной, как в Турции и ряде других стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в Центробанке наблюдают тенденцию снижения инфляции, и это будет учитываться в вопросе о ключевой ставке. Он отметил, что в этом вопросе нужно сохранять аккуратность.

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Макрон призвал ЕС создать силы быстрого реагирования

© Zuma/TACC

Европейский союз (ЕС) должен создать силы быстрого реагирования численностью до пяти тысяч военных к 2025 году. К этому призвал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.

«Речь идет о том, чтобы создать между европейскими армиями настоящую стратегическую интимность (...) Для этого нужно создать европейскую военную академию, которая позволит обучить военные и гражданские кадры в Европе для ответа на вызовы безопасности», — заявил он.

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Суд признал Ивлееву виновной в дискредитации армии

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в дискредитации российской армии, заявил ее адвокат Калой Ахильгов. Сообщается, что блогерша на заседание не явилась.

«Суд признал Ивлееву виновной по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан) и назначил ей штраф в размере 50 тыс. рублей», - сказали в суде.

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МИД РФ назвал воровством заморозку российских активов Швейцарией

Заморозка российских активов, в том числе резервов Банка России в западных юрисдикциях, «грубо нарушают основополагающие принципы и нормы международного права». Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, любые попытки их изъять незаконны.

«Говорить, конечно, нужно не о заморозке... Любое посягательство... на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе как неприкрытое и циничное воровство с целью пополнения собственных карманов», - указала она.

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Суд арестовал третьего фигуранта дела замминистра обороны

© Официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Басманный районный суд города Москвы арестовал Александра Фомина по делу о получении взятки в особо крупном размере, в рамках которого ранее был предъявлено обвинение заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее в СК России сообщили о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Ему было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (от одного миллиона рублей). Максимальная мера наказания по этой статье составляет заключение под стражу до 15 лет, либо штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отстранении арестованного Тимура Иванова от должности замминистра.

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Россия рассматривает вариант понижения дипотношений с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассматривает вариант понижения дипломатических отношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов.

Замглавы МИД добавил, что на конфискацию активов странами «Большой семерки» (G7) Россия может ответить как экономическими, так и дипломатическими мерами.

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Российские фехтовальщики не выступят на Олимпийских играх

Президент Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо заявил, что российские фехтовальщики не поедут в Париж на Олимпиаду.

С 26 по 28 апреля в Дифферданже (Люксембург) пройдет последний европейский квалификационный турнир к Парижу-2024, который организует Европейская конфедерация фехтования (EFC). На соревнованиях разыграют шесть путевок на Игры. Российские спортсмены не заявились на турнир.

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Суд вынес приговор экс-замминистра культуры Яриловой

Тверской суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову, признав ее виновной в превышении полномочий, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Ярилову виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), и назначить ей семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в приговоре.

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Космический мусор повредил китайскую орбитальную станцию

© Shujianyang/Wikimedia Commons

Китайская орбитальная станция «Тяньгун» пострадала от столкновения с космическим мусором. Удар повредил солнечные панели, из-за чего на станции возникли перебои с электричеством. Об инциденте сообщило государственное информагентство КНР «Синьхуа».

«Основной модуль «Тяньхэ» космической станции «Тяньгун» пострадал от частичной потери электропитания из-за удара космического мусора о силовые кабели солнечного крыла», — уточнили в «Синьхуа», сославшись на данные Китайского агентства пилотируемой космонавтики (CMSA).

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Орбан предрек скорый крах западной либеральной гегемонии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в 2024 году может завершиться «бесславная эпоха западной цивилизации», так как либеральный мировой порядок потерпел крах. Его слова приводит РИА Новости.

Такое заявление глава кабмина Венгрии сделал в ходе своего выступления на Конференции консервативных политических действий (СРАС) в Будапеште.

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