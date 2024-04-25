Суд признал Ивлееву виновной в дискредитации армии

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в дискредитации российской армии, заявил ее адвокат Калой Ахильгов. Вечерняя Москва

Сообщается, что блогерша на заседание не явилась. Lenta.ru

«Суд признал Ивлееву виновной по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан) и назначил ей штраф в размере 50 тыс. рублей», - сказали в суде. ТАСС

По данным Shot, полицейские составили на блогера протокол из-за постов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), которые были «переопубликованы». 24 февраля и 1 марта 2022 года Ивлеева выложила две публикации, где высказалась против проведения специальной военной операции и призывала российские власти остановиться. После скандальной «голой вечеринки» в декабре 2023-го девушка скрыла их из ленты, но потом снова сделала посты доступными. Газета.Ru