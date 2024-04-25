Тверской суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову, признав ее виновной в превышении полномочий, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Ярилову виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), и назначить ей семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в приговоре.

Кроме того, суд взыскал с нее более 125 млн рублей, удовлетворив таким образом гражданский иск потерпевшей стороны.

К такому же наказанию гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить экс-чиновницу.