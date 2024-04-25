Россия рассматривает вариант понижения дипотношений с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассматривает вариант понижения дипломатических отношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов. RT на русском

Замглавы МИД добавил, что на конфискацию активов странами «Большой семерки» (G7) Россия может ответить как экономическими, так и дипломатическими мерами. Lenta.ru

Днем 25 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятный ответ РФ на возможное изъятие активов страны на Западе. Он заявил, что РФ ответит на изъятие активов исходя из своих интересов. Газета.Ru