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Рябков: Россия рассматривает вариант понижения дипотношений с США из-за ситуации с активами

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассматривает вариант понижения дипломатических отношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов. RT на русском

Замглавы МИД добавил, что на конфискацию активов странами «Большой семерки» (G7) Россия может ответить как экономическими, так и дипломатическими мерами. Lenta.ru

Днем 25 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятный ответ РФ на возможное изъятие активов страны на Западе. Он заявил, что РФ ответит на изъятие активов исходя из своих интересов. Газета.Ru

Россия рассматривает вариант понижения дипотношений с США
© РИА Новости
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