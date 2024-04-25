Басманный районный суд города Москвы арестовал Александра Фомина по делу о получении взятки в особо крупном размере, в рамках которого ранее был предъявлено обвинение заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее в СК России сообщили о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Ему было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (от одного миллиона рублей). Максимальная мера наказания по этой статье составляет заключение под стражу до 15 лет, либо штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отстранении арестованного Тимура Иванова от должности замминистра.

По версии следствия, Фомин «находился с Ивановым в доверительных отношениях» и оказывал ему и другим подозреваемым услуги «в виде освобождения от обязанности оплатить товары и работы, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий».

«Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд арестовал замминистра обороны Иванова по делу о получении взятки

Басманный суд Москвы принял решение арестовать Александра Фомина до 23 июня. Ему предъявлено обвинение по ч.5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки).