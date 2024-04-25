$92.51-0.7998.91-0.65
Войти в почту

Арестован еще один подозреваемый по делу отстраненного замминистра обороны Иванова

Басманный районный суд города Москвы арестовал Александра Фомина по делу о получении взятки в особо крупном размере, в рамках которого ранее был предъявлено обвинение заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее в СК России сообщили о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Ему было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (от одного миллиона рублей). Максимальная мера наказания по этой статье составляет заключение под стражу до 15 лет, либо штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отстранении арестованного Тимура Иванова от должности замминистра.

По версии следствия, Фомин «находился с Ивановым в доверительных отношениях» и оказывал ему и другим подозреваемым услуги «в виде освобождения от обязанности оплатить товары и работы, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий».

«Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд арестовал замминистра обороны Иванова по делу о получении взятки

Басманный суд Москвы принял решение арестовать Александра Фомина до 23 июня. Ему предъявлено обвинение по ч.5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки).

Происшествия
Видео
Тимур Иванов
Александр Фомин
Мосгорсуд
17
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости