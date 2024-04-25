Орбан предрек скорый крах западной либеральной гегемонии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в 2024 году может завершиться «бесславная эпоха западной цивилизации», так как либеральный мировой порядок потерпел крах. Его слова приводит РИА Новости.

Такое заявление глава кабмина Венгрии сделал в ходе своего выступления на Конференции консервативных политических действий (СРАС) в Будапеште.

«В этом году, даст Бог, мы можем завершить бесславную эпоху западной цивилизации. Мы можем завершить мировой порядок, построенный на прогрессивной либеральной гегемонии. Прогрессивный либеральный мировой дух потерпел крах. Он принес в мир войны, хаос, беспорядки и разрушенные экономики», - заявил Виктор Орбан.

По его мнению, находящиеся у власти «прогрессивные либералы» уже чувствуют опасность и остаются «опасными противниками, «у которых нет моральных опасений». Однако венгерский лидер рассчитывает, что после выборов в Европарламент к власти придут ориентированные на суверенитет политики, а не те, кто занимается «построением гегемонно-идеологического контроля» в Европе.

В качестве примера действий либералистов он привел судебное преследование экс-президента США Дональда Трампа, а также попытки запрета деятельности журналиста Такера Карлсона в Европе, и призвал «вернуться к миру и безопасности».

Напомним, что с 6 по 9 июня пройдут выборы в Европарламент. Жители ЕС выберут 720 депутатов на пятилетний срок. После этого между основными политическими группами будут распределены высшие посты в Европейском совете, Еврокомиссии (ЕК), Европарламенте и Европейской службе внешних связей.

Урсула фон дер Ляйен, занимающая должность главы Еврокомиссии с 2019 года, уже объявила о намерении переизбраться на второй срок. При этом она отмечала, что в последнее время капиталы ЕС утекают в США, где выше ставки и доходность ценных бумаг. По ее словам, ежегодно из Европы выводятся 300 миллиардов евро, что негативно сказывается на европейском бизнесе, который не может развиваться без инвестиции и долгосрочных кредитов. Кроме того фон дер Ляйен указала на проблемы со стоимостью энергии, нехватки квалифицированных кадров и трудностями во внешней торговле.