Пока вы не уснули: дата инаугурации Путина и Шойгу о потерях ВСУ с начала СВО

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Названа дата инаугурации Путина

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая.

«У нас инаугурация [президента] 7 [мая]. Будет информация по поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет 6-го», - сказал Клишас на заседании комитета.

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Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

© Администрация президента РФ

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составили почти полмиллиона военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы. Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих», — заявил министр.

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Эрдоган заявил об установлении нового порядка на Южном Кавказе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об установлении на Южном Кавказе нового порядка, который осознает и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Турции, возвращаясь из Ирака, отметил, что сейчас «пришло время отбросить беспочвенные воспоминания».

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Президент Ирана пригрозил Израилю уничтожением в случае новой атаки

© Iranian Presidency Office

Если армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) попытается атаковать Иран, ответный удар вряд ли оставит что-то от еврейского государства, заявил президент Исламской республики Ибрахим Раиси.

«Если [Израиль] допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, для него возникнут совершенно другие условия и неясно, останется ли что-нибудь от израильского режима», - приводит слова Раиси его пресс-служба.

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Швейцария разблокировала связанные с Россией активы

Государственный секретариат экономики Швейцарии сообщил о разблокировке властями страны связанных с Россией активов на 290 млн швейцарских франков (около $318 млн) в 2023 году в связи со снятием рестрикций Евросоюза с ряда лиц и уточнением происхождения некоторых средств, передает ТАСС.

В заявлении секретариата говорится, что страна разблокировала «по соображениям предосторожности» активы стоимостью 140 млн швейцарских франков (около $153 млн). Уточняется, что «юридические основания для их заморозки не были соблюдены».

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Стало известно о последствиях удара по телевышке в Харькове

© Wikipedia Commons

После удара по телевышке в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует цифровое телевещание. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

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Генпрокуратура предупредила о выросшем риске диверсий и терактов в России

Риски совершения диверсий и терактов в России возросли, заявили в Генпрокуратуре РФ.

По словам замгенпрокурора Анатолия Разинкина, в 2023 году было выявлено более 200 тысяч нарушений при проверках безопасности мест массового пребывания людей и критически важных объектов.

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Китай резко сократил поставки оборудования в Россию

Китай в марте 2024 года сократил поставки в Россию машин, оборудования (включая электротехническое), механизмов, их частей и принадлежностей впервые с конца 2022-го. RT на русском

Отмечается, что экспорт этих товаров из Китая в Россию сократился на 15% по сравнению с показателями, зафиксированными за тот же период прошлого года. Объём экспорта составил $2,9 млрд.

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Российскую спортсменку выгнали из сборной за получение нейтрального статуса

© Соцсети

Российская пятиборка Ульяна Баташова рассказала, что подала документы на получение нейтрального статуса и ее убрали из сборной. Об этом она заявила «Спорт-Экспрессу».

«Я подала бумаги на статус, предупредила об этом федерацию. Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали. Но все расходы я взяла на себя, оплачиваю подготовку сама, что-то взяли на себя друзья, спонсоры. Федерация не то что не помогла, меня сразу уволили из сборной, но и к этому я была готова. Моя мечта дороже денег», — сказала Баташова.

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Улетевший в межзвездное пространство «Вояджер-1» ожил

© NASA

Космический зонд «Вояджер-1», улетевший в межзвездное пространство, вновь начал присылать полезные данные о состоянии своих бортовых систем после поломки. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

«Вояджер-1» прекратил отправлять на Землю читаемые научные и инженерные данные 14 ноября 2023 года, однако все еще был способен получать команды. Проблема была связана с одним из трех бортовых компьютеров космического аппарата, так называемой подсистемой полетных данных (FDS), отвечающей за упаковку пакетов данных перед их отправкой на Землю. Отказал всего лишь один чип, ответственный за хранение части памяти FDS.

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