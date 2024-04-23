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Шойгу назвал общие потери Вооруженных сил Украины с начала спецоперации

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составили почти полмиллиона военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. ТАСС

«Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы. Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих», — заявил министр. Вечерняя Москва

По его словам, высокий боевой потенциал российских войск позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на украинские подразделения, не давая им удержать линию обороны. Lenta.ru

Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации
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