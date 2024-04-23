Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составили почти полмиллиона военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. ТАСС

«Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы. Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих», — заявил министр. Вечерняя Москва

По его словам, высокий боевой потенциал российских войск позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на украинские подразделения, не давая им удержать линию обороны. Lenta.ru