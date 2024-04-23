Эрдоган заявил об установлении нового порядка на Южном Кавказе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об установлении на Южном Кавказе нового порядка, который осознает и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Турции, возвращаясь из Ирака, отметил, что сейчас «пришло время отбросить беспочвенные воспоминания».

«Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью. Теперь это понял и Пашинян», — заявил Эрдоган.

Он предложил историкам разбираться с тем, что было в прошлом, отметив готовность Турции открывать архивы.

«Теперь настало время создать новую дорожную карту на реалистичной основе», — заявил президент Турции, выразив надежду, что Ереван «выберет путь создания новых начал для светлого завтра».

Осенью 2020 года после одного из крупнейших обострений ситуации в Нагорном Карабахе Ереван и Баку подписали соглашение при посредничестве России, включавшее среди прочих пункт о разблокировке всех транспортных коммуникаций. В частности, Ереван должен был гарантировать безопасность сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью. При этом в Армении заявляли об угрозе суверенитету и территориальной целостности страны в случае строительства коридора в азербайджанский анклав.

В этом году в ходе встречи с жителями приграничных сел Тавушской области премьер-министр отметил, что Армении грозит резкое обострение ситуации в регионе, если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен.

19 апреля прошла встреча, на которой комиссиями двух стран по вопросам делимитации были предварительно согласованы отрезки границы между рядом населенных пунктов. 22 апреля, несмотря на протесты местных жителей, началось разминирование у приграничного армянского села Воскепар. По итогам делимитации с Азербайджаном, новая граница будет проходить в непосредственной близости от церкви Св. Богородицы в Воскепаре.