Стало известно о последствиях удара по телевышке в Харькове

После удара по телевышке в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует цифровое телевещание. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Lenta.ru

По его словам, высота телевышки составляла 250 метров. Она обрушилась на уровне около 140 метров. Также были повреждены технические помещения. Российская газета

Синегубов отметил, что специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования. "Харьковчане могут подключать кабельное и спутниковое ТВ. Радио, интернет и мобильная связь работают. Доверяйте только официальным источникам информации", - добавил он. ТАСС