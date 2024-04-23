Названа дата инаугурации Путина

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. RT на русском

«У нас инаугурация [президента] 7 [мая]. Будет информация по поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет 6-го», - сказал Клишас на заседании комитета. ТАСС

Закон подразумевает, что избранный президент может приступить к исполнению полномочий по истечению шести лет со дня вступления в должность руководителя страны, избранного на предыдущих выборах. В 2018 году инаугурация Путина прошла 7 мая. Lenta.ru

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о новациях в инаугурации главы государства. По его словам, данная церемония в целом достаточно прописанная и стандартная. Газета.Ru