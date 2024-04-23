Если армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) попытается атаковать Иран, ответный удар вряд ли оставит что-то от еврейского государства, заявил президент Исламской республики Ибрахим Раиси. Газета.Ru

«Если [Израиль] допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, для него возникнут совершенно другие условия и неясно, останется ли что-нибудь от израильского режима», - приводит слова Раиси его пресс-служба. ТАСС

В ночь на 19 апреля СМИ сообщили об ударе Израиля по объектам в Иране. Некоторые источники писали о взрывах в провинции Исфахан. Силы противовоздушной обороны якобы устранили там несколько дронов. Американские СМИ указали на ограниченный характер ударов. Москва24