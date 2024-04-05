Пока вы не уснули: новое обвинение Макрона в адрес РФ и выход Турции из ДОВСЕ

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Макрон заявил, что проведение Олимпиады под угрозой из-за России

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Россия препятствует проведению Олимпийских игр в Париже. Его слова передает «Би-би-си».

«Пытается ли Россия помешать проведению Игр? Без сомнений. В частности, в информационном плане. Каждый день Россия публикует материалы о том, что мы не в состоянии что-либо сделать. Так что Игры будут под угрозой», — сказал Макрон.

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Появились подробности об атаке 44 беспилотников на Ростовскую область

Из-за массированной атаки дронов на Морозовский район Ростовской области без света остались около 1,6 тысячи человек. Об этом сообщили власти района, сообщает РИА Новости.

Там уточнили, что частично подачу электричества уже возобновили. Полностью ликвидировать последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) власти планируют к полудню.

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Украинское агентство получило арестованные деньги российских компаний

Украинскому национальному агентству по розыску и менеджменту активов выделили 23 миллиона гривен (588 тысяч долларов). Это арестованные средства компаний, конечными владельцами которых являются граждане России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госбюро расследований республики.

Конкретные компании не называются, однако ранее Печерский районный суд арестовал банковские счетах компаний, занимающихся торговлей химическими продуктами.

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ФСБ задержала передававшего Киеву данные о российских пограничниках мужчину

В Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали мужчину, который с 2019 года передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о российских пограничниках. Lenta.ru

Сам задержанный сообщил, что сотрудники СБУ завербовали подозреваемого «на основе компрометирующих фактов». Он выполнял их поручения, устанавливал и передавал данные о личностях пограничников России. Также мужчина признался, что передавал информацию о транспортных средствах военных.

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Минцифры РФ прокомментировало сообщения о массовом отъезде IT-специалистов

Речи о массовом отъезде IT-специалистов из России нет, их количество за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

Таким образом в ведомстве прокомментировали публикацию, появившуюся в газете «Коммерсантъ». Журналисты со ссылкой на данные консалтингового агентства Garant In писали, что в начале 2024 года в стране резко увеличился спрос IT-специалистов на программы получения вида на жительство за рубежом. В частности, речь шла о странах Европы.

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Восемь человек пострадали при детонации взрывного устройства под Ростовом

Восемь человек пострадали в Морозовском районе Ростовской области, где недалеко от аэродрома сдетонировало взрывное устройство с упавшего дрона. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил губернатор Голубев.

«В Морозовском районе, недалеко от аэродрома, в результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА, пострадали, по предварительным данным, восемь человек», — сообщил он.

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Суд назначил наказание «щекотавшей» грудь «Родины-матери» девушке

Суд приговорил жительницу Самары Алену Агафонову к десяти месяцам принудительных работ из-за видео с «Родиной-матерью» и запретил девушке пользоваться соцсетями. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Летом 2023 года Агафонова опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором она изобразила «щекотание» груди памятника. Позже Алена заявила «Газете.ру», что «сглупила» и не хотела надругаться над «Родиной-матерью». Агафонова принесла извинения.

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Эрдоган подписал указ о выходе Турции из ДОВСЕ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе республики из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 8 апреля.

Указ опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

ДОВСЕ был заключен 19 ноября 1990 года в Париже, договор подписали полномочные представители 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД).

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Администратор "Любэ" ответила на информацию о госпитализации Расторгуева

Администратор группы "Любэ" Ирина Масленникова опровергла информацию о том, что народного артиста России Николая Расторгуева экстренно госпитализировали. Об этом она сообщила ТАСС.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что Николай Расторгуев госпитализирован из-за проблем с сердцем.

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В Турции указали на спад «торгового бума» с Россией

Торговля Турции с Россией значительно просела на фоне быстро расширяющихся санкций США и стран Евросоюза, пишет Bloomberg.

Экспорт продукции турецкого машиностроения в Россию за 2023-й год резко взлетел, однако в текущем году сохранения динамики ждать не стоит, предупредил президент союза машиностроителей Турции Кутлу Каравелиоглу.

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