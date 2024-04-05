Появились подробности об атаке 44 беспилотников на Ростовскую область

Из-за массированной атаки дронов на Морозовский район Ростовской области без света остались около 1,6 тысячи человек. Об этом сообщили власти района, сообщает РИА Новости.

Там уточнили, что частично подачу электричества уже возобновили. Полностью ликвидировать последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) власти планируют к полудню.

В ночь на пятницу, 5 апреля, беспилотники массово атаковали Ростовскую область. Там оказалась повреждена электроподстанция.

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Россию за ночь и утро пятницы пытались атаковать 53 беспилотника. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 44 дрона над Ростовской областью, над Кубанью — еще 6. Беспилотные устройства также были поражены в Саратовской, Курской и Белгородской областях.