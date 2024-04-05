Суд назначил наказание «щекотавшей» грудь «Родины-матери» девушке

Суд приговорил жительницу Самары Алену Агафонову к десяти месяцам принудительных работ из-за видео с «Родиной-матерью» и запретил девушке пользоваться соцсетями. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Летом 2023 года Агафонова опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором она изобразила «щекотание» груди памятника. Позже Алена заявила «Газете.ру», что «сглупила» и не хотела надругаться над «Родиной-матерью». Агафонова принесла извинения.

Девушку признали виновной по части 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные через интернет). Ей назначили принудительные работы на срок в десять месяцев с удержанием из заработка десяти процентов в казну государства.

Кроме того, Агафоновой на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в соцсетях.

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Приговор не вступил в силу, он может быть обжалован.

Меру пресечения Агафоновой изменили с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ее освободили из-под стражи в зале суда.