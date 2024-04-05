ФСБ задержала передававшего Киеву данные о российских пограничниках мужчину

В Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали мужчину, который с 2019 года передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о российских пограничниках. Lenta.ru

Сам задержанный сообщил, что сотрудники СБУ завербовали подозреваемого «на основе компрометирующих фактов». Он выполнял их поручения, устанавливал и передавал данные о личностях пограничников России. Также мужчина признался, что передавал информацию о транспортных средствах военных. Газета.Ru

В УФСБ по ЛНР сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. ТАСС