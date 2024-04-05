Эрдоган подписал указ о выходе Турции из ДОВСЕ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе республики из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 8 апреля. ТАСС

Указ опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete. RT на русском

ДОВСЕ был заключен 19 ноября 1990 года в Париже, договор подписали полномочные представители 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД). News.ru

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. 7 ноября была окончательно завершена процедура выхода Российской Федерации из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Газета.Ru