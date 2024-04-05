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Восемь человек пострадали при детонации взрывного устройства под Ростовом

Восемь человек пострадали в Морозовском районе Ростовской области, где недалеко от аэродрома сдетонировало взрывное устройство с упавшего дрона. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил губернатор Голубев. Вечерняя Москва

«В Морозовском районе, недалеко от аэродрома, в результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА, пострадали, по предварительным данным, восемь человек», — сообщил он. RT на русском

Сейчас в Морозовск направлены дополнительные бригады медиков. Идет следствие. Ura.Ru

Восемь человек пострадали при детонации взрывного устройства под Ростовом
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