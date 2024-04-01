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В Кремле объяснили отказ Армении принимать карты «Мир»

Россия и Армения продолжают работать над исправлением ситуации с приемом карт "Мир" и компенсацией нанесенного давлением США вреда. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам представителя Кремля, давление США "не значит, что мы не продолжаем с нашими армянскими друзьями работу по хеджированию наших собственных рисков и по исправлению ситуации".

"Продолжим пути обсуждения и компенсацию того вреда, который наносит вот это беспрецедентное давление американцев", - добавил Песков.

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МИД Казахстана сделал предупреждение своим гражданам в РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров сделал предупреждение гражданам страны, находящимся в России. Его слова передает ТАСС.

Граждане Казахстана во время нахождения на территории России должны иметь при себе все документы на случай, если их попросят предъявить сотрудники правоохранительных органов, говорится в сообщении.

«Любое государство, на территории которого происходит такое зловещее преступление, масштабный теракт, естественно, автоматически принимает меры по обеспечению своей безопасности», — заявил на брифинге дипломат.

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В Британии предсказали дату завершения конфликта на Украине

Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией предстоящим летом, пишет британское издание The Standard.

По мнению авторов материала, западные союзники Киева понимают, что Украина проигрывает в конфликте и может потерпеть полное поражение через несколько месяцев.

Кроме этого, Запад стал менее активно поддерживать ВСУ, а ряд стран захотели урегулировать конфликт через мирные переговоры.

«К сожалению, предзнаменования, наблюдаемые нами на Украине, говорят о том, что уже слишком поздно», — говорится в тексте.

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Путин поручил превратить РФ в четвертую крупнейшую экономику мира

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить для экономики страны не менее чем четвертое место в числе крупнейших в мире по показателю ВВП по паритету покупательной способности. Об этом сообщает ТАСС.

Кабмин должен предоставить главе государства отчет по этому вопросу до 31 марта 2025 года, а затем делать ежегодные доклады.

В частности правительству поручено к 2030 году повысить уровень валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности как минимум на 40% по сравнению с 2022 годом, уменьшить долю импорта в ВВП до 17%, увеличить несырьевой неэнергетический экспорт по меньше мере на две трети.

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Мэр Харькова запросил миллиарды долларов на восстановление города

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на восстановление города необходимо привлечь десять миллиардов долларов, так как разрушена «практически вся критическая энергетическая инфраструктура». Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

Терехов заявил, что бюджет ни одного города мира не может выдержать нагрузки в десять миллиардов долларов, поэтому Харьков привлекает к работам международных партнеров.

Мэр рассказал, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и повреждена ТЭЦ. Терехов подчеркнул, что быстро восстановить эти мощности невозможно.

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Стала известна предварительная причина взрыва в кафе в Воронеже

Причиной взрыва в воронежском кафе «Чайхана», по предварительным данным, могла стать брошенная в окно граната. Такие подробности стали известны Telegram-каналу Mash.

По данным канала, это основная версия следователей на данный момент.

В то же время источник «Ленты.ру» отметил, что пока специалисты не сделали окончательного вывода о причинах взрыва.

«С высокой степенью вероятности в кафе сработало самодельное пиротехническое устройство, однако до заключения экспертов говорить рано», — сообщил он.

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Манижу проверят после слов о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет РФ намерен проверить певицу Манижу Сангин на предмет оправдания терроризма. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о видеообращении Манижи в соцсетях по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». В этом ролике певица назвала жесткое задержание преступников артистка «публичной пыткой». С критикой видеоролика выступил соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов. Он обратился в Следственный комитет с просьбой проверить певицу.

Как отмечается, Карабанов выступил за проведение экспертизы.

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МВД сократит срок временного пребывания иностранцев в РФ

Срок временного пребывания иностранцев в России сократится до 90 дней в течение года. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ведомство завершило работу над законопроектом, ужесточающим государственный контроль в сфере миграции. Еще 29 марта его внесли на рассмотрение в Госдуму.

Кроме сокращения срока временного пребывания он устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, цифрового профиля иностранца и контролируемого режима пребывания в стране отдельных категорий приезжих. Дополнительно предусмотрено усиление контроля за работодателями, нанимающими иностранцев, и внесудебное ограничение прав нелегальных мигрантов.

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Французы пригрозили сорвать Олимпиаду забастовками

Работники французских больниц, общественного транспорта и музеев объявили о планах устроить забастовки во время летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает Financial Times.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ожидается, что около 16 миллионов человек посетят французскую столицу во время Олимпиады.

Такой период был выбран организаторами, так как именно в конце июня-начале августа многие парижане уезжают на летние каникулы, уменьшая нагрузку на общественный транспорт и инфраструктуру.

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Восемь человек погибли в ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области

В результате столкновения рейсового автобуса и скорого поезда в Ярославской области, погибли восемь человек. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает РИА Новости.

По словам источника издания, авария произошла в селе Берендеево.

«Столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд», - пояснил он.

В УМВД по региону уточнили, что ДТП произошло около 14.39 мск в Переславском районе на железнодорожном переезде.

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