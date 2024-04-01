Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией предстоящим летом, пишет британское издание The Standard.
По мнению авторов материала, западные союзники Киева понимают, что Украина проигрывает в конфликте и может потерпеть полное поражение через несколько месяцев.
Кроме этого, Запад стал менее активно поддерживать ВСУ, а ряд стран захотели урегулировать конфликт через мирные переговоры.
«К сожалению, предзнаменования, наблюдаемые нами на Украине, говорят о том, что уже слишком поздно», — говорится в тексте.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина не намерена «отдавать» России территории, при этом «заморозка» конфликта, по его словам, также едва ли возможна.
На фоне усугубляющихся проблем у Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кличко призвал западные страны передать украинской армии больше вооружения, в частности систем противовоздушной обороны.
«Нам срочно нужно больше ПВО, больше зенитных ракет!» — сказал он.
До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска способны дойти до Киева, если это потребуется, и ВСУ нечего им противопоставить.