Россия и Армения продолжают работать над исправлением ситуации с приемом карт "Мир" и компенсацией нанесенного давлением США вреда. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Этому [отказы от сотрудничества] есть простые объяснения. Мы неоднократно говорили, что многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны США. Это и угроза вторичных санкций, и сами санкции, конечно, в отношении экономики, банков, учреждений. Соответственно, они принимают меры», — заявил Песков. Ura.Ru

Представитель Кремля добавил, что давление США никак не влияет на стремление Москвы работать с Ереваном и искать способы компенсировать вред, наносимый Вашингтоном. News.ru