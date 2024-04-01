МВД сократит срок временного пребывания иностранцев в РФ

Срок временного пребывания иностранцев в России сократится до 90 дней в течение года. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ведомство завершило работу над законопроектом, ужесточающим государственный контроль в сфере миграции. Еще 29 марта его внесли на рассмотрение в Госдуму.

Кроме сокращения срока временного пребывания он устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, цифрового профиля иностранца и контролируемого режима пребывания в стране отдельных категорий приезжих. Дополнительно предусмотрено усиление контроля за работодателями, нанимающими иностранцев, и внесудебное ограничение прав нелегальных мигрантов.

Также МВД предлагает ввести запрет на оказание нарушителям миграционного законодательства услуг и решений, которые направлены на «упорядочение нахождения на территории РФ иностранных граждан».

Волк подчеркнула, что законопроект создаст условия для практического осуществления мер, связанных с ограничением отдельных прав иностранных граждан и возложением на них дополнительных обязанностей. Все органы власти получат возможность получить электронное подтверждение законности пребывания иностранцев в России «в режиме реального времени», что будет являться основанием для оказания таким людям государственных и коммерческих услуг.