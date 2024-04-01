Мэр Харькова запросил миллиарды долларов на восстановление города

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на восстановление города необходимо привлечь десять миллиардов долларов, так как разрушена «практически вся критическая энергетическая инфраструктура». Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

Терехов заявил, что бюджет ни одного города мира не может выдержать нагрузки в десять миллиардов долларов, поэтому Харьков привлекает к работам международных партнеров.

Мэр рассказал, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и повреждена ТЭЦ. Терехов подчеркнул, что быстро восстановить эти мощности невозможно.

«Обещать, что мы восстановим мощности в конкретные сроки, я не могу», - заявил он.

22 марта Терехов сообщал, что город оказался полностью обесточен. В городе перестал работать электротранспорт и светофоры.