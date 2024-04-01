Манижу проверят после слов о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет РФ намерен проверить певицу Манижу Сангин на предмет оправдания терроризма. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о видеообращении Манижи в соцсетях по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». В этом ролике певица назвала жесткое задержание преступников артистка «публичной пыткой». С критикой видеоролика выступил соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов. Он обратился в Следственный комитет с просьбой проверить певицу.

Как отмечается, Карабанов выступил за проведение экспертизы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зал ворвались вооруженные мужчины, которые начали стрелять по посетителям и персоналу, а после подожгли здание. По последним данным, погибли 144 человека.

Ранее сообщалось об удалении Telegram-канала, через который, возможно, собирали деньги для исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».